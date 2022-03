FAB confirma envio de avião amanhã para resgatar brasileiros da Ucrânia

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que o governo enviará amanhã, 7, um avião para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia e estão na Polônia aguardando o retorno. Os resgatados devem chegar ao solo brasileiro na quinta-feira, 10.

Continua depois da publicidade

A ação foi batizada de Operação Repatriação. De acordo com nota da Aeronáutica, uma aeronave KC-390 Millennium irá decolar às 15 horas com 11,6 toneladas de material de ajuda humanitária, entre medicamentos, alimentos e itens para atender necessidades básicas.

Uma cerimônia foi marcada para as 14h30 na Base Aérea de Brasília, antes da decolagem, com a presença de ministros do governo. A presença do presidente Jair Bolsonaro não foi confirmada. Conforme o Broadcast Político publicou na quinta-feira, 3, o embarque dos brasileiros será feito em Varsóvia, capital da Polônia, uma das principais rotas de fuga da Ucrânia.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].