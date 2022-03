Bia Haddad perde para Leylah Fernandez e fica fora da final em Monterrey

Por Estadão - Estadão 9

De volta a uma semifinal de simples após três anos, Bia Haddad não conseguiu superar Leylah Fernandez e ficou de fora da decisão do WTA 250 de Monterrey, no México. A brasileira sofreu diante da sensação canadense de 19 anos e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, após 1 hora e 12 minutos de disputa.

O jogo marcou a terceira participação de Bia em uma semifinal do circuito. Antes da partida contra Fernandez, a última semi dela havia sido em 2019, em Bogotá. Ela também disputou a penúltima fase de Seul, em 2017, quando conseguiu avançar à final e foi vice-campeã após perder a decisão para Jelena Ostapenko.

No duelo deste sábado, a brasileira estava frente a frente com a atual campeã do WTA mexicano, pois Fernandez conquistou o título de 2021 em Monterrey. Em sua curta carreira, a canadense está invicta em semifinais do circuito, com quatro vitórias em quatro participações, que renderam dois vices e um título.

Agora, a jovem tenista buscará a segunda conquista, em jogo contra a colombiana Camila Osorio, que superou a espanhola Nuria Parrizas-Dias na outra semifinal. O duelo está marcado para as 19h30 deste domingo, conforme o horário de Brasília.

O breve currículo vitorioso de Fernandez foi justificado com sua boa atuação contra Bia já no primeiro set, no qual não precisou enfrentar um único break point. Alguns erros cometidos pela brasileira ajudaram a consolidar a vitória parcial canadense.

Bia voltou melhor para o segundo set e conseguiu sua primeira quebra, mas logo voltou a sofrer com as bolas da adversária, antes de sentir dores lombares e pedir atendimento. No fim das contas, Fernandez conseguiu impor seu jogo com tranquilidade e fez bom uso do forehand canhoto para construir o triunfo.

