Em jogo pouco movimentado, Santo André e Ituano ficam no empate sem gols

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Em uma partida marcada pela pouca emoção e muito truncada, o placar não poderia ser outro. No estádio Bruno José Daniel, Santo André e Ituano empataram sem gols na noite deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Continua depois da publicidade

O resultado não foi bom para as equipes, que ainda têm chances de classificação, mas precisavam da vitória para ficar em situação mais confortável na tabela.

O resultado mantém o Santo André na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos e cinco atrás do líder Red Bull Bragantino. O Santos, que teve sua partida adiada neste sábado por falta de energia com a Ferroviária, vem logo atrás com dez e um jogo a menos. O Ituano soma 15 pontos e está na terceira posição do forte Grupo C.

Advertisement

Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o Santo André encara o Água Santa no próximo sábado, em Diadema e na última rodada, recebe a Inter de Limeira em casa. O Ituano entra em campo no domingo, quando recebe o Bragantino, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Na última rodada, visita a Ponte Preta em Campinas.

Continua depois da publicidade

O primeiro tempo foi muito faltoso e com pouca emoção. Logo aos três minutos, por exemplo, Luiz Gustavo fez falta dura em Neto Berola, recebeu cartão amarelo e tirou o adversário da partida. Calyson entrou no lugar do atacante do Ituano.

A primeira boa chance de gol foi do Ituano aos 21 minutos, quando Rafael Elias foi lançado, ganhou na velocidade e bateu forte para a defesa de Jefferson Paulino. No rebote, Calyson chegou chutando, a bola desviou e acertou a trave antes de sair.

O Santo André, com mais posse de bola, não conseguia passar pelo sistema defensivo do Ituano. Assim, abusava dos cruzamentos na área. No final, o Cleberson, de cabeça, quase marcou para o Ituano.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, os dois times procuraram o ataque, mas pouco objetivos e criativos tiveram dificuldades de penetração.

A melhor chance de gol aconteceu aos 29 minutos e foi do time da casa. Dudu Vieira tocou para Júnior Todinho, que bateu bate forte para a excelente defesa de Pegorari. No final, Luiz Gustavo, de cabeça, teve a chance de tirar o zero do placar, mas mandou a bola para fora.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 0 ITUANO

SANTO ANDRÉ – Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Kevin (Thalyson); Serginho (Gustavo Nescau), Dudu Vieira, Thiaguinho (Carlos Jatobá) e Lucas Lourenço (Bruno Xavier); Lucas Tocantins (Rochinha) e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

ITUANO – Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira (Jímenez) e Cleberson; Pacheco, Kaio, Lucas Siqueira (Gerson Magrão), Igor Henrique (Aylon) e Roberto; Neto Berola (Calyson) e Rafael Elias (Iago Telles). Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores

CARTÕES AMARELOS – Jeferson, Serginho e Luiz Gustavo(SANTO ANDRÉ) e Cléberson, Iago Teles, Mazola Junior e Lucas Siqueira (ITUANO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].