Após chuva de granizo e falta de luz, jogo entre Ferroviária e Santos é adiado

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Uma forte chuva de granizo que caiu em Araraquara no fim da tarde deste sábado provocou o adiamento do jogo entre Ferroviária e Santos na Arena Fonte Luminosa, que começaria às 18h30. Um estouro em uma rede de energia externa próxima ao local apagou as luzes do estádio pouco antes do início da partida. O jogo seria válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista e a data prevista para remarcação é 16 de março.

Continua depois da publicidade

Sem luz, os times e a arbitragem voltaram para os vestiários para cumprir o prazo mínimo de 30 minutos de espera e, a partir disso, seria avaliado se o estádio teria condições de receber o jogo neste sábado. Cerca de 30 minutos depois, a luz voltou e o delegado da partida informou que o jogo começaria às 20h.

Foi só os atletas retornarem para o gramado que uma nova explosão deixou a Fonte Luminosa totalmente no escuro. Ainda aguardando, os torcedores pareceram não se abalar e acenderam as luzes de celulares. Pouco tempo depois, chegou a confirmação de que não haveria jogo.

Advertisement

A Federação Paulista de Futebol confirmou a não realização do jogo através de suas redes sociais. “Jogo cancelado. Por conta de problemas com a rede elétrica em Araraquara, a partida entre Ferroviária e Santos está cancelada e será remarcada em breve.”

Continua depois da publicidade

Os representantes da Federação Paulista de Futebol informaram que irão avaliar a data 16 de março para remarcação do confronto, cerca de duas semanas para frente. O Santos não poderá atuar no meio da próxima semana porque já tem o confronto marcado pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí. Os dois times voltam a campo para jogar o Paulistão no próximo fim de semana, a Ferroviária contra o Guarani e o Santos contra o Palmeiras.

“A falta de energia se deve ao fato de uma descontinuidade no fornecimento de energia elétrica fora do estádio da Fonte Luminosa, afetando todo bairro. A Ferroviária está em contato com a CPFL para solucionar a questão o mais rápido possível”, havia informado a Ferroviária através de suas redes sociais durante o tempo de espera.

Uma situação parecida chegou a atrasar o clássico entre São Paulo e Corinthians, um pouco mais cedo neste sábado. Para não perderem a viagem e preparação, os jogadores da Ferroviária ainda subiram ao gramado para realizar um treinamento.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].