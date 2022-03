Grêmio leva sufoco, empata com Novo Hamburgo e perde chance de ser 1º no Gaúcho

Por Estadão - Estadão 9

O Grêmio não fez um grande jogo, mas evitou a derrota ao buscar um empate por 1 a 1 com o Novo Hamburgo na tarde deste sábado, no estádio do Vale, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O time tricolor perdeu a oportunidade de assumir a liderança e consequentemente carimbar a classificação à semifinal.

Com o resultado, o Grêmio permaneceu em segundo, agora, com 18 pontos, mesma pontuação do líder Ypiranga, que leva a melhor no saldo de gols: 9 a 7. Já o Novo Hamburgo, apesar do tropeço, continuou dentro da zona de classificação, com 15.

Uma semana depois do ataque ao ônibus da delegação, o Grêmio entrou em campo para esquecer a eliminação na Copa do Brasil e aliviar a pressão para cima do clube, mas Roger Machado voltou a sofrer com desfalques. Ele não pôde contar com Kannemann, Leonardo Gomes e Ferreira, lesionados, além de Diego Churín, suspenso.

Quando a bola rolou, o Grêmio até tentou se impor, mas viu o Novo Hamburgo não se intimidar e chegar com perigo, em várias oportunidades, com facilidade. Aos 18 minutos, o time da casa por muito pouco não abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Luis Gustavo cabeceou e, no rebote, Michel Renner jogou na trave.

A coragem deu resultado para o Novo Hamburgo. Aos 26 minutos, Camargo recebeu pela direita e acionou Da Silva dentro da área. Ele ganhou de Bruno Alves e soltou o pé para fazer 1 a 0. A situação do Grêmio só não ficou pior, pois o arremate de Camargo ficou na trave do goleiro Brenno.

No segundo tempo, o Grêmio voltou com uma postura mais ofensiva, mas o goleiro Raul começou a aparecer com destaque ao fazer defesas importantes para impedir o empate. O time gaúcho pressionou e conseguiu furar o bloqueio do rival aos 39 minutos. Benítez cobrou escanteio, a bola bateu em Gabriel Silva e entrou.

A partir daí o jogo ganhou em emoção, e virou ataque contra a defesa. O Grêmio tentou até o último minuto, mas não conseguiu conquistar os três pontos. Para piorar, poderá perder Diego Souza para as próximas rodadas do Estadual. O jogador sentiu o músculo posterior da coxa, aguentou até o fim, mas saiu de campo mancando.

O Grêmio volta a campo no sábado, às 16h30, diante do Ypiranga, na Arena do Grêmio. No mesmo dia e horário, o Novo Hamburgo visita o São José, no Francisco Novelletto.

