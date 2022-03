Alexander Zverev vence Thiago Monteiro e elimina Brasil da Copa Davis

Por Estadão - Estadão 7

A Alemanha venceu o Brasil no confronto pela fase de classificação pela Copa Davis. Com as vitórias na partida de duplas e no primeiro jogo de simples deste sábado, no Rio de Janeiro, a equipe alemã fechou o duelo em 3 a 1 e garantiu classificação para o Grupo Mundial.

Com o Brasil precisando da vitória para seguir vivo no confronto, Alexander Zverev entrou em quadra para dar a vitória para a Alemanha. Atual número três do mundo, o alemão aproveitou quase todas as chances que teve, quebrou o serviço de Thiago Monteiro e fechou o primeiro set em 6/1.

Pressionado pela situação do jogo e do Brasil no confronto, Monteiro foi para o tudo ou nada na segunda parcial. Errando menos e conseguindo alongar os pontos, o brasileiro manteve o jogo igual, com 3 a 3 no placar. Thiago Monteiro chegou a ter um set point, mas Zverev cresceu e empatou em 5 a 5.

Na hora da definição da parcial, Thiago Monteiro acabou errando. Buscando a definição rápida, o brasileiro teve o serviço quebrado e Zverev fechou o set em 7/5, fazendo 2 sets a 0 na partida e 3 a 1 no confronto para os alemães.

Estadao Conteudo

