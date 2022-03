Zara fecha lojas na Rússia temporariamente; PayPal também suspende operações

Por Estadão - Estadão 11

A Inditex, dona da Zara, informou hoje que fechará temporariamente suas 502 lojas na Rússia, bem como suas operações online, somando-se a um número crescente de varejistas e outras empresas ocidentais que estão se retirando do país. As operações incluem 86 pontos de venda da marca Zara. Outras marcas de moda da Inditex incluem Bershka, Massimo Dutti e Pull & Bear.

O grupo não especificou os motivos exatos da decisão, dizendo apenas que não poderia garantir a continuidade das operações e condições comerciais no país.

A Rússia é um mercado importante para o fabricante fast-fashion. É responsável por cerca de 8,5% do lucro total do grupo antes de juros e impostos, segundo a Inditex. “A Inditex continua priorizando sua força de trabalho de mais de 9.000 pessoas, com as quais desenvolverá um plano de apoio especial a partir de agora”, disse a empresa.

PayPal

Também neste sábado, a PayPal informou que está suspendendo as operações na Rússia. É a mais recente empresa de serviços financeiros a se distanciar do país por causa do ataque à Ucrânia. A medida segue a decisão da empresa de pagamentos dos EUA, no início da semana, de suspender a contratação de novas contas no país.

Um porta-voz do PayPal disse que a empresa tinha um pequeno número de funcionários na Rússia. “Nas circunstâncias atuais, estamos suspendendo os serviços do PayPal na Rússia”, afirmou Dan Schulman, executivo-chefe do PayPal, em comunicado.

A saída levará algum tempo, pois a companhia trabalha para processar saques de clientes para garantir que os saldos das contas sejam dispersos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, disse um porta-voz do PayPal.

O PayPal ressaltou que também está suspendendo seu serviço internacional de transferência de dinheiro Xoom no país russo. Isso é consistente com rivais como Remitly Global Inc. e Wise PLC que tomaram a mesma ação. O banco central da Rússia bloqueou ou colocou limites aos clientes que transferem dinheiro para fora do país usando bancos e serviços de transferência de dinheiro. Fonte: Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

