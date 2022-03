Chelsea goleia Burnley no Inglês; Coutinho brilha em goleada do Aston Villa

Por Estadão - Estadão 9

O Chelsea voltou a atuar pelo Campeonato Inglês neste sábado com uma vitória por 4 a 0 sobre o Burnley, pela 28ª rodada. Após duas semanas focado na disputa das copas nacionais e do mundial de clubes, o time londrino volta a jogar e vencer pela liga inglesa. Em Birmingham, o Aston Villa goleou o Southampton pelo mesmo placar, com gol e assistência de Philippe Coutinho. Outro ex-Vasco, o volante Douglas Luiz também marcou na partida.

Terceiro colocado, a 13 pontos do líder da competição, o Chelsea chega a 53 pontos e dá mais um passo em direção a uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, que tem sido bastante acirrada. O Burnley segue na zona de rebaixamento com a derrota deste sábado, ficando em 18º, com 21 pontos.

A bola ficou nos pés do Chelsea por 79% do tempo na primeira metade do jogo, mas o time de Londres pouco criou diante do Burnley. A melhor chance do primeiro tempo foi justamente do time da casa, que foi tirada em cima da linha por Thiago Silva.

A efetividade do time de Thomas Tuchel apareceu logo após a volta do vestiário. O lateral Reece James chutou cruzado aos 2 minutos e fez 1 a 0. O Chelsea embalou no segundo tempo com dois gols em três minutos, marcados por Kai Havertz. Aos 7, o alemão recebeu cruzamento de Pulisic na segunda trave e cabeceou no canto para ampliar o marcador. Aos 9, foi a vez de Reece James cruzar rasteiro para Havertz completar quase em cima da linha. Ainda coube mais, aos 24 minutos, o zagueiro Tarkovisk falhou grosseiramente e Pulisic só tocou para o gol, fazendo 4 a 0.

COUTINHO E DOUGLAS LUIZ BRILHAM – A dupla brasileira do Aston Villa foi destaque na goleada do time por 4 a 0 sobre o Southampton no Villa Park. O placar foi aberto por Watkins logo no começo do jogo. O atleta conseguiu um belo giro em cima da zaga e fez 1 a 0. No fim do primeiro tempo, Coutinho escorou a bola para Douglas Luiz marcar.

Na etapa final, aos 7, Coutinho recebeu na área e fez o seu gol no jogo. O quarto foi marcado por Danny Ings, que também deu duas assistências na partida. O Aston Villa é o 11º colocado na competição, com 33 pontos ganhos e diminui para dois pontos a diferença para o Southampton, que está em nono.

OUTROS JOGOS – Abrindo a 28ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste sábado, o Leicester conquistou uma vitória apertada em casa contra o Leeds, por 1 a 0. O goleiro Kasper Schmeichel teve grande atuação e o gol da vitória foi marcado por Harvey Barnes aos 21 minutos do segundo tempo. O atacante tabelou com Iheanacho e finalizou bem para marcar. O Leicester chega a 33 pontos, no meio da tabela, enquanto o Leeds, que demitiu Marcelo Bielsa na última rodada, chega a sete jogos sem vencer, tendo perdido seis deles. O time do brasileiro Raphinha tem 23 pontos e está em 16º.

Jogando em casa, o Newcastle marcou dois gols sobre o Brighton & Hove Albion logo no começo do jogo e conseguiu uma vitória por 2 a 1, dando continuidade a uma incrível reação para fugir do rebaixamento. O time de Eddie Howe não perde há oito rodadas, com cinco vitórias e três empates, o que o leva aos 28 pontos, em 14º. O Brighton tem 33 pontos, em 13º, e chega a quatro derrotas seguidas.

Com Christian Eriksen de titular, o Brentford venceu o Norwich por 3 a 1 fora de casa. Todos os três gols foram marcados por Ivan Toney. Pukki diminuiu nos acréscimos. O Norwich é o lanterna, com 17 pontos, e o Brentford ocupa a 15ª posição, com 27. Também fora de casa, o Crystal Palace fez 2 a 0 no Wolverhampton. Ambos os times ocupam posições intermediárias na tabela. Mateta e Zaha fizeram os gols do jogo.

