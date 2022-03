Bucks batem Bulls após duelo intenso entre Giannis e LaVine; Johnson salva Suns

Por Estadão - Estadão 5

O duelo entre Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, disputado na noite de sexta-feira, promoveu um encontro incendiário entre Giannis Antetokounmpo e Zach LaVine no United Center, encerrado com triunfo dos visitantes. O grego superou os números do astro rival durante a partida e ajudou a equipe de Wisconsin a colocar uma vitória por 118 a 112 no placar.

LaVine fez uma ótima partida, com 30 pontos, oito rebotes e seis assistências, mas Antetokounmpo foi monstruoso com um double-double de 34 pontos e 16 rebotes, além de ter contribuído com cinco assistências.

A estrela dos Bucks teve a ajuda de companheiros inspirados, como Jrue Holiday, autor de 26 pontos, e Khris Middleton, que marcou outros 22. Do lado dos Bulls, os pontos de LaVine não foram o suficiente nem mesmo somados aos 29 marcados por DeRozan e aos 19 de Vucevic .

A vitória traz muita confiança ao Milwaukee Bucks, que vive uma sequência bastante dura na tabela da NBA. Terceira colocada da Conferência Leste, a franquia veio de uma vitória por 120 a 119 sobre o líder Miami Heat antes de vencer os Bulls, ocupantes da quarta colocação.

O próximo jogo será contra o Phoenix Suns, líder do Oeste, já no domingo. “Se boas coisas estão acontecendo, você tem que continuar acordando no dia seguinte e aprendendo algo novo, continuar evoluindo, continuar melhorando”, disse Antetokounmpo sobre a série de desafios vivida pela equipe.

JOHNSON DECIDE – Antes de enfrentar os Bucks, os Suns também entraram em quadra nesta rodada, quando já era madrugada no Brasil, e conquistaram uma vitória suada por 115 a 114 sobre o New York Knicks. O resultado está na conta de Cam Johnson, que saiu do banco de reservas e fez uma cesta de três no soar da buzina para dar o triunfo à equipe de Phoenix. “Apenas agradecido pela bola ter caído. Eu amo meus companheiros”, disse o herói do jogo.

Além da cesta decisiva, Johnson saiu de quadra como autor de 38 pontos, após uma atuação de encher os olhos. Grande personagem da partida, o jogador de 26 anos ainda protagonizou um desentendimento com o adversário Julius Randle, que foi para cima dele e acabou punido com uma exclusão. A ausência de Randle favoreceu a atuação de Johnson, a partir daí com caminho livre para os arremessos de fora, fator que definiu o placar.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Detroit Pistons 111 x 106 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 125 x 119 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 114 x 117 Atlanta Hawk

Chicago Bulls 112 x 118 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 97 x 103 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 124 x 90 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 101 x 138 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 116 x 101 Houston Rockets

Phoenix Suns 115 x 114 New York Knicks

