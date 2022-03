Thiago Wild perde para Zverev e Brasil inicia Copa Davis com derrota

Por Estadão - Estadão 6

O Brasil estreou na Copa Davis com derrota. Nesta sexta-feira, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, Thiago Wild iniciou a disputa com derrota para o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Aparentemente nervoso, Thiago Wild não conseguiu fazer frente ao terceiro colocado do ranking da ATP. O brasileiro cometeu muitos erros não forçados e viu Zverev abrir vantagem logo no início.

Thiago Wild chegou a ter bons momentos, quando somou três break points perdidos, mas viu o alemão fechar o set por 6/4. No entanto, o brasileiro sentiu o revés, diferente de Zverev, que cresceu na partida.

No segundo set, Thiago Wild caprichou no saque, mas não conseguiu ameaçar Zverev, que não teve nenhuma quebra na partida. O alemão continuou em ritmo elevado e fechou o duelo com parcial de 6/2.

O brasileiro Thiago Wild só voltará à quadra, caso seja necessário um desempate. Se isso acontecer, ele enfrentará Jan-Lennard Struff.

