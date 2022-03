Clientes do BB relatam instabilidade em app e dificuldade de fazer transações

Por Estadão - Estadão 11

Além do Nubank, clientes do Banco do Brasil estão postando nas redes sociais relatos de problemas com os serviços do banco nesta sexta-feira. Os problemas mais comuns apontados pelos correntistas vão de dificuldade em fazer transferências, login no aplicativo e para acessar o banco pela internet.

Nas redes sociais, uma correntista postou: “Gente o aplicativo do Banco do Brasil ta fora do ar, tou desesperada, preciso pagar conta, fazer pix, ver se recebi dinheiro!” Outro correntista pergunta no Twitter: “o aplicativo do banco do brasil de vocês tá funcionando? o meu bugouuu e não consigo fazer nada, ódio”.

O site Downdetector, que monitora esse tipo de problema, mostra que as notificações de problemas tiveram um pico por vota das 14h, chegando a quase 550. Depois começaram a cair e estavam na casa de 150 às 17h.

Segundo o BB, o banco identificou que uma atualização de firmware originou problema ao longo do dia, dificultando o acesso ao seu aplicativo. “O BB está atuando para que a aplicação volte a operar normalmente. O BB destaca que não haverá prejuízo aos seus clientes e manteve disponíveis os demais canais de atendimento.

A semana tem sido complicada para os serviços digitais dos bancos. Primeiro foi o Itaú Unibanco, que chegou a parar nos trending topics do Twitter por causa das reclamações. Agora, o Nubank e o Banco do Brasil.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Nubank informou que “lamenta as oscilações identificadas por uma parcela” de clientes em alguns serviços no dia de hoje. “Informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual e nossos sistemas são 100% seguros. Foram impactadas a visualização e a disponibilidade de algumas funcionalidades. A integridade de todas as informações está garantida”, afirma a nota.

