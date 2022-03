Mila Kunis e Ashton Kutcher querem arrecadar 30 milhões de dólares para Ucrânia

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A atriz ucraniana Mila Kunis está promovendo uma iniciativa ao lado do marido, Ashton Kutcher, para ajudar as pessoas que foram afetadas pelo conflito que acontece na Ucrânia.

Continua depois da publicidade

O casal publicou um vídeo no Instagram do ator informando sobre a campanha, em parceria com outras instituições, com o intuito de arrecadar 30 milhões de dólares – um pouco mais de R$ 152 milhões.

As doações poderão ser feitas pela plataforma GoFundMe. Todo valor arrecado será destinado para a Flexport.org e o Airbnb.org, que estão trabalhando no local oferecendo ajuda imediata a quem precisa.

Advertisement

“A Flexport.org está organizando remessas de suprimentos de socorro para locais de refugiados na Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e Moldávia. O Airbnb.org está fornecendo moradia gratuita de curto prazo.”

Continua depois da publicidade

Os dois também informaram que estão fazendo uma doação de 3 milhões de dólares (R$15,2 milhões). “Estar com a Ucrânia significa apoiar os ucranianos”, escreveram no final da postagem. Assista ao vídeo:

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].