Conheça o elenco de 'Vale Night', nova comédia do cinema nacional

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O filme nacional Vale Night chega às telonas no dia 17 de março e conta no elenco com nomes como Linn da Quebrada, que está no BBB 22, e o comediante Yuri Marçal. A comédia conta a história de Daiana (interpretada por Gabriela Dias) que está cansada de ter que lidar com a responsabilidade do seu primeiro filho e resolve se presentear com um “vale night” – um dia para sair com as amigas e se divertir.

Continua depois da publicidade

Para isso, ela deixa a criança com o pai, Vini, personagem de Pedro Ottoni. Mas ele também decide que quer sair para curtir e tem a brilhante ideia de levar o filho a um baile funk. Resultado: o bebê some e ele precisa achar antes que Daiana descubra.

No filme, Linn dá vida a Pulga, que é uma aspirante a DJ que está começando a tocar em festas mais reconhecidas. Ela tem uma forte atração por Linguinha (Yuri Marçal), que acabou de sair da prisão.

Advertisement

Na família da personagem Daiana tem também o seu irmão Randerson (Jonathan Haagensen), sua avó Diana (Neusa Borges), além de Regina (Tia Má), sua mãe e sogra de Vini

Continua depois da publicidade

O elenco também conta com Sol Menezes, Lenita Oliver, Brenda Ligia, Geraldo Mario, Natallia Rodrigues, Iara Jamra e Digão Ribeiro. Vale Night é dirigido por Luis Pinheiro, com produção da Querosene Filmes e distribuição da Buena Vista International.

Marcos Leandro, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].