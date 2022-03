Everton espanta crise, vence time da quinta divisão e segue na Copa da Inglaterra

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Everton afastou a má fase ao derrotar o Boreham Wood pelo placar de 2 a 0, na tarde desta quinta-feira, no Goodison Park. De quebra, avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Os dois gols da partida foram marcados por Rondon.

Continua depois da publicidade

O time havia vencido apenas três dos últimos dez jogos, sendo dois deles pela Copa da Inglaterra, competição que vem servindo de refúgio para uma equipe que tem brigado contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. A vitória afasta um pouco a pressão na busca por novos resultados positivos.

Além do Everton, estão garantidos nas quartas de final: Southampton, Middlesbrough, Liverpool, Chelsea, Manchester City e Crystal Palace. Nottingham Forest e Huddersfield Town decidem na segunda-feira o último time classificado.

Advertisement

O domínio do Everton foi total. O time chegou a ter quase 80% de posse de bola diante de uma equipe que se recuou por completo, visando decidir no contra-ataque. Mas foi o clube da casa que criou as melhores oportunidades. A primeira com Jarrad Branthwaiter. Ele dominou dentro da área e arriscou rente à trave.

Continua depois da publicidade

O Everton rodeou a área adversária, mas encontrou dificuldade para furar o bloqueio. O gol saiu apenas aos 12 minutos, quando Rondon recebeu belo passe e chutou no canto direito do goleiro Ashby-Ha para abrir o placar.

Após o gol, o Everton ficou ainda mais à vontade e chegou a fazer o segundo com o brasileiro Richarlison, mas o árbitro, com ajuda do VAR, assinalou mão em jogada de ataque do time mandante, que chegou a um certo momento ter 17 finalizações, contra apenas uma de seu adversário.

Sem conseguir sair para o ataque, o Boreham Wood acabou virando presa fácil e não pôde impedir a queda nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, confirmada com o segundo gol do Everton. Aos 39 minutos, Andros Townsend cruzou para Rondon dar números finais ao duelo.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].