Yellen fala em foco para elevar resistência de mercados a riscos ligados ao clima

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira, 3, que um dos focos de atuação do órgão atualmente é aumentar a capacidade de resistência dos mercados financeiros, “incluindo mercados municipais”, a riscos relacionados ao clima. Durante discurso em evento virtual do Departamento do Tesouro, ela notou que um desafio importante nessa frente é a compreensão e as informações “imperfeitas” sobre os riscos e oportunidades representados pelas mudanças climáticas.

Nesse contexto, Yellen defendeu a divulgação de informações sobre a área, a fim de ajudar a lidar com o “déficit de informação” e permitindo a bancos e a tomadores de empréstimos tomar decisões com dados mais completos.

Yellen disse que uma das preocupações do governo de Joe Biden é garantir que exista financiamento federal suficiente para projetos a fim de lidar com as mudanças climáticas, entre eles obras de infraestrutura para evitar enchentes, por exemplo.

Ela também afirmou que o governo busca avançar na transição para uma economia de emissão zero e reforçar a resiliência da infraestrutura, com isso também criando “empregos verdes”.

A secretária do Tesouro disse que, cada vez mais, investidores privados reconhecem as “enormes oportunidades” na transição para uma economia de zero emissão de carbono. “Empresas responsáveis por aproximadamente US$ 130 trilhões em ativos financeiros globais têm se comprometido com emissão zero até meados do século”, afirmou.

Segundo ela, ajudar a conectar este capital a projetos verdes em comunidades, com fundos públicos complementando essas iniciativas, é algo “vital para garantir que possamos enfrentar o desafio climático”.

