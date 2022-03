Governador do DF anuncia flexibilização do uso de máscaras

Por Estadão - Estadão 2

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou via redes sociais que a partir da próxima segunda-feira, dia 7, será flexibilizado o uso de máscaras em locais abertos. De acordo com o governador, a decisão foi tomada diante da queda de casos de covid-19 no Distrito Federal. “Para participar de shows e eventos esportivos será exigida a comprovação de vacinação de pelo menos duas doses e uso de máscara quando ocorrerem em ambientes fechado”, ponderou o governador. “Estamos pouco a pouco voltando à normalidade. Não deixem de se vacinar”, completou.

