Petróleo e gás seguirão como fontes de energia mais consumidas nos EUA, diz DoE

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) projeta que o petróleo e gás natural continuarão a ser as fontes de energia mais consumidas nos Estados Unidos até 2050. Em relatório publicado nesta quinta-feira, 3, o órgão aponta que o consumo de energia do país crescerá nesse intervalo, nos mais variados cenários, já que a população e o crescimento econômico devem superar os ganhos em eficiência energética.

As conclusões estão no relatório Perspectiva de Energia Anual 2022 (AEO2022). O cenário considerado mais provável pelo DoE traz uma desaceleração no crescimento do consumo e uma economia cada vez mais eficiente em energia, o que contrasta com a crescente oferta de energia por causa do progresso tecnológico em fontes renováveis e do desenvolvimento de fontes de petróleo e gás natural.

Mesmo que o petróleo e o gás natural sigam como as fontes mais consumidas de energia nos EUA até 2050, a energia renovável é a que crescerá mais, diz o Doe.

O consumo de gás natural também deve avançar no período, diante da expectativa de que seus preços estarão abaixo dos níveis históricos. Já as parcelas da energia vindas do carvão e da energia nuclear recuarão no mix energético do país, projeta também.

O DoE diz que as energias renováveis, como eólica e solar, avançarão mais rápido nos próximos 30 anos, com as políticas federais e estaduais continuando a dar “incentivos significativos” e novas tecnologias para reduzir custos.

Ainda assim, a produção de petróleo dos EUA deve bater recordes, projeta ainda o DoE.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

