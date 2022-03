Guerra na Ucrânia já provocou o êxodo de 1 milhão de pessoas, segundo a ONU

Por Estadão - Estadão 2

Uma semana após o início da invasão da Ucrânia, 1 milhão de pessoas já deixaram o país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). O êxodo é o mais rápido registrado neste século, segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

O número de refugiados representa mais de 2% da população da Ucrânia, estimada pelo Banco Mundial em 44 milhões de pessoas no fim de 2020. A Acnur informou ainda que o êxodo está longe do fim e que ao menos 4 milhões de ucranianos e estrangeiros que vivem no país tentarão cruzar as fronteiras durante o conflito.

O alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, fez um apelo para que “as armas silenciem” na Ucrânia, para que a ajuda humanitária consiga ingressar no país. Fonte: Associated Press.

