Valencia derrota Athletic Bilbao e classifica à final da Copa do Rei

O Valencia carimbou sua classificação à final da Copa do Rei, ao derrotar o Athletic Bilbao pelo placar de 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Mestalla. O gol da vitória foi marcado pelo português Gonçalo Guedes, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Com a classificação assegurada, o Valencia aguarda o vencedor de Real Betis e Rayo Vallecano, nesta quinta-feira, às 17 horas (horário de Brasília), para conhecer o seu adversário na grande decisão. A vaga do Valência veio em um triunfo pelo placar mínimo, após empate por 1 a 1, fora de casa.

O Valencia é o quinto maior campeão do torneio, com oito conquistas, além de nove vice-campeonatos. O último título foi conquistado na temporada 2018/2019, quando derrotou o Barcelona.

Apesar de jogar em casa, o Valencia deixou o Athletic Bilbao com a posse de bola, mas conseguiu finalizar mais vezes do que o rival. A primeira boa oportunidade foi logo de cara. Salvatierra fez grande jogada individual, passou pelos marcadores e mandou rente à trave.

Com o Bilbao sem conseguir criar, o Valencia foi fatal ao aproveitar uma das poucas oportunidades da partida para marcar o gol que seria o da classificação. Gonçalo Guedes aproveitou a sobra para arriscar de longe e mandar no fundo das redes. O segundo só não saiu nos acréscimos, pois Agirrezabala fez grande defesa no arremate de Soler.

O segundo tempo foi mais devagar. O Valencia recuou totalmente, enquanto o Bilbao subiu a marcação para tentar pressionar, mas novamente encontrou dificuldade para armar as jogadas. Muniain ainda arriscou, mas não conseguiu acertar o alvo.

Nos minutos finais, o Bilbao se entregou e por muito pouco não levou mais um gol do Valencia. Com o rival todo no ataque, a equipe mandante encaixou uma boa trama para arriscar com Soles. Agirrezabala fez novo milagre, mas não impediu a eliminação de seu time.

