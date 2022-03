Bolsa de NY fecha em alta, com Powell, Livro Bege do Fed e diálogo Rússia-Ucrânia

Por Estadão - Estadão 7

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 2. Investidores monitaram notícias sobre uma nova rodada de conversas entre Rússia e Ucrânia ainda nesta semana. Falas do presidente do Federal Reserve(Fed), Jerome Powell e divulgação do Livro bege também estiveram no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,79%, aos 33.891,35 pontos, o S&P 500 subiu 1,86%, aos 4.386,54 pontos e o Nasdaq avançou 1,62%, aos 13.752,02 pontos.

Pela manhã, a possibilidade de Rússia e Ucrânia retomarem o diálogo e negociarem um acordo sobre o atual conflito apoiaram uma abertura positiva em Wall Street.

Depois, os holofotes ficaram sobre Powell, em testemunho diante da Câmara dos Representantes. O banqueiro central disse considerar apropriado elevar a taxa básica de juros na reunião de março e que irá propor aumento de 0,25 ponto porcentual. Se a inflação subir mais, o Fed está preparado para uma postura mais agressiva na alta de juros, disse Powell. Com a guerra, ele pontuou que a mudança será feita com cuidado, para não gerar incerteza. A autoridade afirmou que o balanço de ativos do banco será reduzido em ritmo compatível ao tamanho da produção americana.

O Livro Bege do Fed, por sua vez, informou que lideranças por todo o país acreditam que, em geral, a perspectiva econômica para os Estados Unidos nos próxismos seis meses segue otimista, apesar do alto grau de incerteza. No sumário de opiniões que embasa decisões monetárias, foi citado que preços cobrados dos clientes avançaram em ritmo robusto recentemente no país, enquanto a situação do emprego melhorou em ritmo modesto a moderado.

Entre indicadores, o relatório ADP mostrou criação de 475 mil empregos no setor privado dos EUA. O resultado superou a projeção de analistas. Operadores aguardam resultado do payroll na próxima sexta-feira.

Ilana Cardial

