Fed reduzirá balanço de ativos ao longo deste ano, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, antecipou sua posição pessoal sobre quando será apropriado diminuir o total de ativos do banco central norte-americano. “Vamos reduzir o balanço do Fed ao longo deste ano”, destacou em depoimento na Câmara dos Representantes nesta quarta-feira, 2. Em outras ocasiões, Powell destacou que tal processo provavelmente começaria “no final do ano.”

“A taxa de juros neutra nos EUA está entre 2,0% e 2,5% (ao ano) e talvez precisaremos subir o juro além da taxa neutra, mas ainda não sabemos”, disse o presidente do Fed.

No mesmo evento, Powell deu outra indicação nova ainda mais hawkish da condução da política monetária, pois disse que, caso a inflação continue mais elevada do que o esperado pelo Fed, os dirigentes da instituição poderão subir os juros de forma mais agressiva “em uma reunião ou reuniões”.

Isso significa que ele deixou claro que o Fed está considerando, em tais circunstâncias, a necessidade de elevar os juros em 0,50 ponto porcentual em um ou mais encontros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) no curto prazo.

