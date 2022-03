Fluminense elimina o Millonarios e vai para a terceira fase da Copa Libertadores

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Fluminense garantiu presença na terceira fase da Copa Libertadores, nesta terça-feira, ao derrotar o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 0, em São Januário. No primeiro duelo, a equipe do técnico Abel Braga vencera em Bogotá por 2 a 1.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Fluminense espera o vencedor de Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR), quando estará me jogo uma vaga na fase de grupos da principal competição sul-americana. Na primeira partida, a equipe paraguaia venceu por 3 a 1.

O jogo começou com marcação forte das duas equipes. O Fluminense foi o primeiro a criar uma oportunidade, logo aos cinco minutos com Willian, que exigiu bela defesa do goleiro Montero.

Advertisement

O Millonarios, que precisava da vitória, buscou desde o início terminar rapidamente suas jogadas de ataque, com lançamentos longos em busca da área adversária. Aos 16 minutos, uma cabeçada de Herazo assustou o goleiro Fábio.

Continua depois da publicidade

Com cinco jogadores de meio de campo, o Millonarios passou a ter o domínio da partida. Com passes rápidos e muita movimentação, a equipe colombiana atuou no campo do Fluminense. Aos 16 minutos, Celis fez bela jogada pela direita e cruzou para Vega acertar um belo chute, mas Fábio fez grande defesa.

O Fluminense conseguiu diminuir um pouco a pressão colombiana, aos 30 minutos, quando Luiz Henrique viu o goleiro Montero adiantado e arriscou da intermediária.

Os últimos dez minutos foram marcados por muita catimba dos dois lados, com destaque para o veterano Felipe Melo. Aos 44, Herazo, de cabeça, forçou nova defesa de Fábio A segunda etapa tinha tudo para ser disputada sob grande tensão.

Continua depois da publicidade

Mesmo sem ter um bom armador de jogadas no meio de campo, o Fluminense mostrou mais vontade e aos dois minutos Luiz Henrique já somou mais uma finalização. Bolas paradas ou levantadas na área eram a forma do time de Abel Braga atacar. Aos 11 minutos, David Braz por pouco não abriu o placar.

Mas aos 15 minutos o gol saiu e da forma que não se esperava. Em bela jogada, Calegari e Luiz Henrique tabelaram pela direita e o cruzamento encontrou Willian: 1 a 0.

Em desvantagem no placar, o técnico Gamero fez duas mudanças para tornar o Millonarios ficar mas ofensivo. A disputa fica aberta, com os colombianos no ataque e o Fluminense buscando gastar o tempo, abusando da posse de bola e apostando nos contra-ataques.

Aos 27, o colombiano Arias, que havia entrado em campo dois minutos antes no lugar de Cano, foi lançado por Yago e fez 2 a 0 para o Fluminense. Daí até o final, o Millonarios tentou pelo menos diminuir o prejuízo, mas Fábio mostrou estar em boa forma, apesar dos 41 anos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 MILLONARIOS

FLUMINENSE – Fábio; Calegari (Martinelli), Nino, David Braz e Cristiano; Felipe Melo, André e Yago Felipe (Ganso); Luiz Henrique (Nathan), Cano (Arias) e Willian (Pineida). Técnico: Abel Braga.

MILLONARIOS – Montero; Román, Llinás, Vargas e Bertel; Vásquez (Márquez), Vega, Richard Celis (Gómez), David Silva (Juan Pereira) e Daniel Ruiz (Quiñones); Herazo (Valencia). Técnico: Alberto Gamero.

GOLS – Willian aos 15 e Arias aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fernando Rapallini (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Cristiano, Herazo, Calegari e Ricardo Márquez.

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – São Januário, no Rio.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].