'BBB 22': bloquinho de Carnaval e conversas sobre estratégia marcam o dia

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Após mais uma segunda-feira de jogo da discórdia no BBB 22, a tarde desta terça-feira, 1º, foi regada à lanches e batatas fritas. Em ação de marca patrocinadora do programa, os brothers aproveitaran o feriado de Carnaval no clima de bloquinho.

Continua depois da publicidade

A ação começou por volta do meio-dia e movimentou os participantes, que passaram grande parte da manhã descansando. Lina e Jessilane, no entanto, chegaram a conversar sobre o prêmio de R$1.5 milhão enquanto tomavam o café da manhã.

“Tem gente que acha que isso é pouco dinheiro, tipo, no dia que eu tava conversando com a Naiara mesmo, eu falando assim ‘fulano de tal ganhou R$10 mil e não que o quê’, aí ela olha pra minha cara e fala assim: ‘cê acha que R$10 mil é muito dinheiro?”, comentou a professora de biologia, Jessi.

Advertisement

Quarto Lollipop fala sobre Larissa

Continua depois da publicidade

Enquanto Larissa estava na sala, alguns integrantes do quarto Lollipop falaram sobre o comportamento da sister que é uma das emparedadas desta terça-feira,1.

“Às vezes, é doido isso. Eu fico assustada. Falei: ‘Mulher, vai com calma’. Não, é sério, porque ela aparenta ser grossa, mas ela não é. Eu falei ‘Mana, calma'”, comentou Eslovênia. Vinicius e Laís concordaram que a pernambucana já teve a mesma atitude de ficar brava várias vezes e que a expressão facial dela diz muito.

Carnaval agitou a tarde

Continua depois da publicidade

O bloquinho do BBB 22 foi completo! Com direito à fantasia, frevo e trio elétrico, os brothers pularam Carnaval e aproveitaram para matar a fome com lanches. Alguns participantes aproveitaram para conversar sobre o jogo e Lucas perguntou para Arthur Aguiar se ele havia “espalhado” seu Top 10 para outras pessoas.

Arthur negou e Lucas contou que Lina perguntou para Scooby sobre isso. “É uma coisa que tem que se preocupar, né? É uma coisa que tem que se pensar”, concluiu Lucas.

Vyni figurante?

Ainda durante a ação, Eliezer e Vinicius conversaram sobre o jogo da discórdia e Vinicius disse que “ressignificou” o nome de figurante, plaquinha que recebeu quatro vezes na noite de segunda-feira, 28. “Tudo o que aconteceu de ruim na minha vida eu tirei um lado bom, por que eu não vou tirar de terem me chamado de figurante?”, questionou o brother.

Sofia Hermoso, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].