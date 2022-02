Vitória assina termo de adesão ao Programa Cidade Empreendedora

Por Redação - Redação 8

O município Vitória assinou o termo de adesão ao Programa Cidade Empreendedora, que tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

A solenidade de assinatura contou com as presenças do diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, do presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), Carlos André dos Santos Oliveira, do diretor técnico do Sebrae/ES Luiz Henrique Toniato, do diretor de atendimento do Sebrae/ES José Eugênio Vieira, além do prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, entre outros gestores públicos.

A partir de agora será iniciada a fase de execução das ações personalizadas para o desenvolvimento do município, de acordo com o que está previsto no plano de ação entregue ao prefeito Lorenzo Pazolini.

O Cidade Empreendedora é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Aderes, e tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios das cidades, para fomentar o empreendedorismo. Dos 78 municípios do Estado, 77 já implantaram o Programa.

“O programa Cidade Empreendedora tem como objetivo levar o empreendedorismo de tal forma que ele possa contribuir com o desenvolvimento dos municípios e, para isso, a máquina pública está sendo aperfeiçoada, não só a capacidade dos servidores como também a sociedade de uma maneira geral, todos que fazem parte do desenvolvimento”, destaca o diretor de atendimento do Sebrae/ES, José Eugênio Vieira.

Para o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, a importância de ter uma gestão empreendedora vem da sensibilidade do gestor de desenvolver políticas públicas voltadas aos pequenos negócios. “O Espírito Santo tem um governador que tem essa sensibilidade, por isso, apoiamos os municípios, para que tenham uma gestão que trabalhem o empreendedorismo, pois esse segmento é importante para o desenvolvimento sustentável e econômico das cidades município”, afirmou o diretor técnico.

O Programa Cidade Empreendedora tem o propósito de transformar a realidade dos municípios a partir do empreendedorismo, oferecendo um conjunto de ferramentas e soluções efetivas para reduzir a burocracia, gerar emprego, renda e oportunidades. O aumento da agilidade e a promoção da inovação também são indicadores importantes para tornar o ambiente de negócios mais favorável.

