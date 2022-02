VÍDEOS | Deslizamentos de terra interditam partes da rodovia ES-181 em Muniz Freire

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 44

Pelo menos dois pontos de deslizamentos de terra foram identificados na rodovia ES-181, em Muniz Freire, na madrugada deste sábado (12).

Segundo a Defesa Civil do município, um deles foi na Comunidade Amorim, as margens da rodovia, onde a queda de um barranco causou interdição parcial da via. Funcionários da prefeitura estiveram no local e a estrada já foi totalmente liberada.

Já no km 33, na saída da cidade sentido ao distrito de Anutiba, outro deslizamento acabou interditando parte da via. Equipes da Secretaria Municipal de Obras estiveram no local, mas devido às chuvas, há riscos de novos desmoronamentos, por isso, foi feito apenas um trabalho paliativo e o fluxo seguirá em meia pista.

A Defesa Civil de Muniz Freire segue acompanhando e dando todo o suporte aos munícipes. Em caso de emergência acione o órgão pelo número (28) 99917-2899.

