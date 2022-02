VÍDEO | Prefeito de Mimoso do Sul sobrevoa pontos mais críticos da cidade

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 76

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, e o Deputado Federal, Evair de Melo, sobrevoaram os locais mais críticos da cidade na manha deste domingo (20). Eles passaram pelo centro do município e também pela zona rural.

Continua depois da publicidade

O município de Mimoso do Sul foi um dos mais castigados com as fortes chuvas que atingiram a região Sul neste sábado (19). De acordo com a Defesa Cvil do Espírito Santo, foram registrados mais de 96 milimetros de chuva.

Por conta do acumulo de água, vários pontos do muncípio ficaram alagados. Os distritos de Santo Antônio do Muqui e Conceição do Muqui, foram interditados por conta de um deslizamento de talude sobre a estrada que liga os locais. Veja o vídeo:

Continua depois da publicidade

Veja os vídeos:

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].