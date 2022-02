VÍDEO | Homem é baleado no Centro de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 364

Advertisement

Advertisement

Um homem de 33 anos foi atingido por tiros na noite desta terça-feira (15), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu próximo a um posto de combustível, no Guandu. Segundo a Polícia Militar, a vítima teve três perfurações provocadas por arma de fogo na perna direita.

Continua depois da publicidade

O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para a Santa Casa de Misericórdia do município. À polícia, o ferido contou que os atiradores estavam em um veículo cinza. No entanto, ele não soube dizer a motivação do crime.

O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que ajudem o trabalho da polícia podem ser passadas por meio do 181 e 190. Não é preciso se identificar.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].