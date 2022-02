VÍDEO | Ex-bbb Arthur Picoli chora e desabafa sobre ameaças nas redes sociais

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 118

O cachoeirense Arthur Picoli começou a ser ameado, depois que um site de Cachoeiro postou uma foto dele com um título de estupro de vunerável. A imagem imediatamente tomou grande proporção e os ataqueas ao cachoeirense começou.

O ex-bbb usou a conta do Instagram, para falar do ocorrido e enfatizou que nao aguenta mais. Disse ainda que pretende voltar para a vida anônima. Veja o vídeo:

Arthur Picoli é ameaçado após site de Cachoeiro postar por engano falso estupro

O ex-BBB de Cachoeiro, Arthur Picoli, divulgou diversos stories em sua conta na rede social, falando sobre ameaças que vem sofrendo desde que um site publicou uma fake news com seu nome.

A imagem de Arthur foi associada a um título de estupro de vunerável. De acordo com o site, na hora de fazer a edição, as fotos foram trocadas e a figura do ex-bbb seria associada a uma manchete sobre a sua vida amorosa.

“Eu estou em São Paulo, meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaças, sabendo que eu estou em tal hotel, sabendo em qual aeroporto eu vou estar. O negócio não tá legal hoje nao, hein? Desculpa o desabafo, mas eu nao aguento mais”, finalizou Arthur.

O portal cachoeirense disse ao site Hugo Gloss, que o título ‘Arthur Picoli está vivendo affair com ex de famosos cantor’, foi trocado equivocadamente pelo ‘Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola’. Disse ainda, que houve erro no sistema e que a celebridade nao tem ligação com a agressão sexual.

