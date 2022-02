Veja quais balneários do Sul do ES cancelaram e aqueles que ainda não definiram o Carnaval

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 154

Diante do aumento de casos de Covid-19 no Espírito Santo, balneários do Sul do Estado estão repensando as festas de carnaval. Assim, muitas cidades ainda não bateram o martelo quanto aos festejos. Outras, aguardam o retrato da pandemia no Estado das próximas semanas para dar o aval – ou não – às comemorações.

Em meados de janeiro, o governo do Estado formalizou a recomendação para que os municípios suspendessem as festas de rua e shows. Na ocasião, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, pediu que as cidades que vão promover os festejos avaliem o cenário epidemiológico para manter ou não o calendário.

Piúma vai acompanhar as orientações das autoridades sanitárias do Espírito Santo, segundo o prefeito Paulo Cola. “Vamos emitir um anúncio nos próximos dias a respeito”, explicou, já apontando para um possível cancelamento do carnaval de rua no município.

Em Marataízes, segundo informações da prefeitura, há a possibilidade de uma programação normal. No entanto, isso pode mudar caso a pandemia não dê sinais de arrefecimento. Além disso, as festanças também dependem da classificação da cidade no mapa de risco do Governo do Estado. Nos anos pré-pandemia, ocorriam shows no Centro, Cidade Nova, Barra, Lagoa Dantas e do Siri.

Balneários que já cancelaram

Presidente Kennedy já cancelou a programação em virtude do aumento de casos de Covid. Além disso, a Vigilância Sanitária estará na cidade no feriado. A prefeitura também vai trabalhar para informar a população sobre a prevenção.

Anchieta publicou um decreto com as regras para o período do carnaval. Segundo o documento, será proibida a concentração de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado. Também está vetada a realização de shows artísticos, marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, dentre outros. De acordo com o decreto, a administração municipal poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período de carnaval.

A Prefeitura de Itapemirim informou “que suspendeu a programação de carnaval, seja pública ou privada, por meio da edição de um Decreto Municipal 17.702/22, que proíbe qualquer tipo de show artístico, marchinhas, batucadas, desfiles e música ao vivo e até mesmo o uso de som nas praias ou estabelecimentos na orla do município. Tudo isso como medida para inibir o avanço da transmissão da Covid-19 no município e no Estado”.

