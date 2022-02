Vagas abertas para cursos profissionais gratuitos em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do programa Qualificar ES em Cachoeiro de Itapemirim. Os cursos são disponibilizados pelo Governo do Estado e executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro e podem ser feitas pelo site www.qualificar.es.gov.br, onde também é possível encontrar todos os detalhes sobre os cursos, como horários e locais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3155-5372 ou pelo e-mail: [email protected]

Os cursos serão ministrados na sede do município e, também, nos distritos de Burarama, Conduru e Itaoca. Para participar, é necessário estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Há vagas abertas para qualificação em atendimento ao cliente, assistente de recursos humanos, confeitaria, pizzaiolo, cuidador de idosos, cuidador infantil, assistente administrativo,técnica de vendas, administração de pequenos negócios, assistente administrativo, empreendedorismo: criando e planejando negócios marketing: divulgando o seu negócio, técnica de vendas, cuidador de idosos, cuidador infantil, panificação cuidador de idosos, cuidador infantil, agente comunitário de saúde.

Continua depois da publicidade

Os selecionados poderão contar, em caso de necessidade, com a gratuidade no transporte coletivo para se deslocarem até os locais dos cursos, por meio do programa Passe Livre, da Prefeitura de Cachoeiro.

Além disso, os interessados podem procurar o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), localizado na rua 25 de Março, nº 692, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Programa Acessuas Trabalho

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

Para saber mais informações sobre o Acessuas Trabalho em Cachoeiro, os interessados podem entrar em contato pelo número (28) 3522-5372 ou pelo e-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].