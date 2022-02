Unimed Sul inaugura novo Centro de Especialidades e ala de internação na unidade no Centro, em Cachoeiro

Por Redação - Redação 140

A Unimed Sul Capixaba entregou mais uma etapa do projeto de modernização e reestruturação da Maternidade e Pronto Atendimento, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Na última quarta-feira, 16, inaugurou uma nova unidade do Centro de Especialidades Unimed (CEU), nova recepção de internação e uma ala de internação com seis leitos, no segundo andar da unidade. A abertura do espaço reuniu médicos cooperados, equipes assistenciais, diretores e gestores da cooperativa de saúde.

O novo Centro de Especialidades possui acesso e recepção exclusivos pela rua Nestor Gomes, facilitando a chegada e a entrada dos clientes. Com uma estrutura totalmente nova, ampla e que permite um maior conforto aos clientes, médicos e colaboradores, o novo CEU ampliará as agendas de atendimentos de diversas especialidades e possibilitará a realização de pequenos procedimentos agendados no local.

O diretor de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Gediel Teixeira Xavier, explica que, inicialmente, as duas unidades do Centro de Especialidades serão mantidas: a que já funciona no prédio da Unimed, no quarto e sexto andares, e o novo CEU na Maternidade e Pronto Atendimento Unimed. “Com a nova unidade, estamos ampliando a capacidade de atendimento das especialidades. Serão mais nove consultórios, um acesso facilitado sem a necessidade de elevadores e todo o processo de automação dos processos que a gente já possui, aprimorando ainda mais o atendimento dos nossos clientes”, diz.

Investimentos

O investimento da Unimed Sul Capixaba na modernização e reestruturação da unidade no Centro de Cachoeiro de Itapemirim chega a R$ 5,1 milhões, compreendendo obras e equipamentos. A primeira entrega do projeto, iniciado em julho do ano passado, ocorreu no mês de novembro, com a modernização da UTI Neonatal e Pediátrica (UTIN/UTIP) da Maternidade Unimed, que teve o número de leitos ampliados de cinco para oito, ganhou novos equipamentos e a substituição da tecnologia de todos os monitores e da central de monitoramento.

A modernização também contempla outras fases que estão em curso e vão avançar conforme o comportamento da pandemia: o Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico; o novo Pronto Atendimento e um posto de coleta do Laboratório Unimed mais amplo.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista, ressalta que modernização da unidade no Centro demonstra o compromisso da cooperativa em fortalecer sua estrutura própria de cuidado e oferecer atendimento com qualidade, agilidade e segurança ao cliente, mantendo a Unimed Sul Capixaba em uma posição de destaque no mercado de saúde suplementar da região Sul.

“Os investimentos proporcionam um ambiente com mais conforto, segurança, qualidade e humanização no atendimento, nos mesmos padrões do Hospital Unimed, alinhado ao nosso Jeito de Cuidar que possibilitam aos cooperados e a toda equipe assistencial uma estrutura mais moderna de trabalho”, completa.

