Últimos dias para participar de concursos de marchinhas e fantasias carnavalescas em Cachoeiro

Terminam, na próxima terça-feira (15), as inscrições para as edições on-line dos concursos de marchinhas e fantasias carnavalescas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro. O edital 007/2022 com todas as informações – incluindo a ficha de inscrição – podem ser acessados no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

Neste ano, devido aos protocolos de combate à Covid-19, os concursos serão realizados na página oficial do Instagram da Prefeitura de Cachoeiro, onde o público poderá escolher os vencedores em suas respectivas categorias.

O Concurso de Marchinhas Carnavalescas – Prêmio “Raul Sampaio Cocco” – homenagem ao compositor cachoeirense nacionalmente conhecido que faleceu no último mês de janeiro – concederá prêmios de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.

Podem ser inscritas apenas marchinhas inéditas, sobre qualquer tema. Os compositores devem enviar vídeo com a gravação e a letra da composição à organização. Cada participante só pode inscrever uma música.

Dentre as inscritas, dez serão selecionadas como finalistas pela comissão permanente para avaliação de propostas de editais da Semcult.

As músicas finalistas serão apresentadas no perfil da Prefeitura de Cachoeiro, no Instagram, e as três mais curtidas, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, vencerão.

Concursos de fantasias

O Concurso de Fantasias Carnavalescas será dividido em duas categorias, com avaliação e premiação distintas. Na categoria “Originalidade”, em que serão observados a criatividade e os tipos de materiais empregados, serão destinados R$ 2 mil para o primeiro colocado, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Já na categoria “Luxo”, que terá como critério de avaliação o impacto visual das fantasias, os valores serão de R$ 3 mil, R$ 2,5 mil e R$ 2 mil, respectivamente. A temática das produções será de livre escolha dos inscritos.

Haverá uma pré-seleção e os selecionados receberão contato prévio da Semcult, para a realização de uma sessão de fotos, que serão divulgadas no Instagram da Prefeitura, para que o público possa escolher as vencedoras. A classificação final será definida com base nas fantasias que obtiverem maior número de curtidas, no período de 25 a 28 de janeiro.

