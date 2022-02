Tribunal de Contas aprova contas de 2017 do ex-prefeito de Mimoso do Sul

Por Basílio Machado - Basílio Machado 15

Advertisement

Advertisement

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) deu provimento a recurso reformando o parecer prévio que havia recomendado a rejeição das contas do ex-prefeito de Mimoso do Sul, de 2017, Angelo Guarconi Junior, passando a recomendar a aprovação com ressalva. A decisão foi proferida na sessão virtual do Plenário, da última quinta-feira (27).

Continua depois da publicidade

O relator, conselheiro Sérgio Borges, deu provimento parcial ao recurso e manteve três irregularidades no campo da ressalva, sendo acompanhado pelo Plenário.

O primeiro indicativo citado refere-se à inconsistência de saldos entre as fontes de recursos evidenciadas no anexo ao Balanço Patrimonial e no RGF, ao final do exercício de 2017. Em síntese, a defesa alegou tratar-se de fragilidade dos controles das despesas e receitas por fontes e que estava sendo aprimorado para apresentação das prestações de contas dos exercícios subsequentes. Aduziu que em face de julgados do TCE-ES a irregularidade merecia mitigação.

O relatou explicou que, de fato, como admite o ex-prefeito, as divergências ocorreram. Porém, a avaliação intertemporal da irregularidade evidencia que as mesmas não se originaram neste exercício e que, sim, foram afetadas pelas discrepâncias verificadas no exercício de 2016. Desta forma, o relatou acompanhou a manifestação técnica que opinou pela mitigação da presente irregularidade, ficando essa no campo da ressalva.

Continua depois da publicidade

A segunda irregularidade refere-se à apuração de déficit financeiro supostamente evidenciando desequilíbrio das contas públicas, tendo em vista que foi apurado no exercício de 2017, mediante confronto entre ativo e passivo financeiros, déficit financeiro, reconhecido contabilmente em diversas fontes especificadas, sendo, a fonte recursos ordinários deficitária, logo, não havendo saldo suficiente para a cobertura do déficit.

Resumidamente, em suas razões recursais, o ex-prefeito alega que “o déficit financeiro não existiu, pois, o equívoco na elaboração do relatório ocorreu por contas das restrições do sistema” e que as inconsistências estavam sendo corrigidas. Justificou ainda que o TCE-ES tem mitigado os efeitos desta irregularidade.

O relator entendeu que não há elementos para afirmar que tais resultados desequilibraram as contas públicas no exercício, posto que não foram gerados neste exercício e há evidência de que os mesmos foram reduzidos no exercício em apreciação. “Portanto, a meu sentir, a existência dos déficits em algumas fontes, não se mostra desordenado a ponto de afetar o equilíbrio financeiro do ente, neste exercício”, traz o voto.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Assim, o relator acolheu as razões recursais e votou mantendo a irregularidade, uma vez que os déficits se fizerem reais nas contas deste exercício, porém, entendeu que a mesma não tem a gravidade suficiente e não representou dano injustificado ao erário que pudessem macular as contas do exercício de 2017 do então prefeito de Mimoso do Sul.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].