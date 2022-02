Trânsito na rua Jerônimo Ribeiro em Cachoeiro é alterado para obras de contenção

Por Redação - Redação 25

O trânsito na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, tem alterações pontuais, a partir desta terça-feira (15), devido a obras de contenção de uma encosta. As intervenções contemplam um trecho de 200 metros entre a padaria Salpic e um ponto de ônibus.

Além do isolamento do local, a área de estacionamento no lado oposto foi eliminada, temporariamente, para que o fluxo de veículos continue ocorrendo em mão dupla. Toda a via foi sinalizada com cones e placa.

Quem precisar tirar veículos de garagens na parte sinalizada poderá fazê-lo normalmente. Moradores e comerciantes da região receberam orientações a respeito das mudanças.

A expectativa é de que as intervenções nesse trecho sejam concluídas em cerca de 15 dias.

É preciso redobrar a atenção no trânsito

As obras visam a aplicação de geocomposto de PVC e construção de muros de contenção na área de encosta da rua, diminuindo o risco de deslizamento de terra. Para a realização da totalidade dos serviços, que contempla uma área de quase 10 mil metros quadrados, a Secretaria Municipal de Obras (Semo) optou por executá-la a partir de uma divisão em trechos de 200 metros. Assim, minimizam-se os impactos que ocorreriam no trânsito com obras por toda a via ao mesmo tempo.

O trabalho é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura, via processo licitatório, e coordenada pela Semo. Outros locais também serão contemplados, levando em conta o mapeamento de áreas de risco realizado pela Defesa Civil de Cachoeiro. Os serviços deverão ser concluídos em quatro meses, com investimento de cerca de R$ 4 milhões.

“A realização dessas obras é necessária para minimizar riscos às vidas e ao patrimônio da população. Com a realização das intervenções avançando de 200 em 200 metros, buscamos minimizar transtornos ao máximo. Os condutores devem redobrar os cuidados ao trafegar pela rua Jerônimo Ribeiro”, afirmou o secretário municipal de Obras, Rodrigo de Almeida Bolelli.

