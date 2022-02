Trânsito na Linha Vermelha em Cachoeiro volta a ficar em meia pista

Por Basílio Machado - Basílio Machado 43

Advertisement

Advertisement

O bloqueio total do trânsito na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, para obras de recapeamento foi desfeito no final da manhã desta terça-feira (8). Atualmente, o tráfego na via está em meia pista.

Continua depois da publicidade

Com isso, os veículos leves (carros, motos) que estiverem trafegando do BNH ou do IBC em direção ao Centro poderão seguir sem impedimentos. Entretanto, veículos pesados como ônibus e caminhões terão que desviar pela rua Santino Samuel de Aguiar (em frente ao Tonny Lanches) e pegar o trecho da avenida Jones dos Santos Neves que está em mão dupla.

O ponto de parada de ônibus da Linha Vermelha que fica próximo à entrada do bairro São Francisco de Assis permanece temporariamente deslocado, em 150 metros, para a avenida Jones dos Santos Neves, em frente à loja Mundo das Tintas.

“O bloqueio total foi feito porque era necessário executar a drenagem de nascentes na via, na altura do bairro São Francisco de Assis, mas esse serviço já foi concluído, bem antes do que prevíamos. As obras de recapeamento continuam e o trânsito segue em meia pista. Quando há chuvas, o trabalho fica prejudicado, mas continuamos atuando nessa importante intervenção, buscando sempre minimizar possíveis transtornos”, afirma o secretário municipal de Obras, Rodrigo de Almeida Bolelli.

Continua depois da publicidade

As obras de recapeamento são realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro e coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras (Semo), contando com recursos do governo estadual. Ao todo, 19 vias públicas serão contempladas com os serviços.

Obra de nivelamento

A subida de acesso à Jones dos Santos Neves pela Linha Vermelha (em frente a Revil Auto Elétrica) continua interditada para obras de nivelamento. O andamento foi atrasado pelos períodos de chuva, quando servidores da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) tiveram que ser deslocados para atender às demandas emergenciais de reparos em vias.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].