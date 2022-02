Trânsito é liberado na Linha Vermelha após obras de recapeamento

Por Redação - Redação 63

A aplicação do asfalto novo na Linha Vermelha, no trecho entre o Tonny Lanches e a subida para a avenida Jones dos Santos Neves (entrada do bairro São Francisco de Assis), foi finalizada nesta sexta-feira (25). Por conta disso, o trânsito de veículos na região está liberado no início da noite.

O trecho da Linha Vermelha que passou por recapeamento tem 1,1 mil metros, aproximadamente. Com isso, já são mais de 4 mil metros de vias de Cachoeiro que receberam os serviços.

O trabalho de recapeamento é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, via processo licitatório, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras (Semo) e conta com recursos do Governo do Estado do Espírito Santo. Ao todo, 19 vias públicas receberão os serviços.

“A Linha Vermelha é uma das principais vias públicas de Cachoeiro, e esse trecho necessitava de intervenções com mais urgência. Agora, seguiremos com o trabalho em outros pontos do município”, destaca o secretário municipal de Obras, Rodrigo de Almeida Bolelli.

Subida para a Jones dos Santos Neves continua interditada

Apenas a subida para a avenida Jones dos Santos Neves permanece interditada. Por lá, as obras de nivelamento também foram finalizadas nesta sexta (25), mas ainda é preciso aguardar o asfalto secar. Com isso, o trânsito na via deverá ser liberado no próximo domingo (27). Posteriormente, serão feitos serviços adicionais no local, incluindo construção de escada, rampa, canteiro e calçada cidadã, bem como ações de paisagismo.

O objetivo principal da intervenção foi nivelar e rebaixar a pista, melhorando a trafegabilidade. Com isso, espera-se que haja diminuição de tombamento de veículos, sobretudo, os de grande porte. Foram realizados testes com veículos de carga de diferentes portes, que conseguiram subir no trecho.

