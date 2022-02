Torcida do Estrela lota o Sumaré no reencontro com o time após dois anos

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 71

O Estrela do Norte pode não ter a maior torcida do Espírito Santo, mas tem a mais apaixonada e podemos provar! Na noite da última segunda-feira (7), cerca de 2.100 torcedores lotaram as arquibancadas do estádio Mário Monteiro, o Sumaré, para reencontrar a equipe depois de dois anos.

Em campo, a partida entre Estrela do Norte e Serra terminou empatada em 0x0. Mas, fora das quatro linhas, o espetáculo ficou por conta da torcida, que empurrou o time, incentivou os jogadores e ‘matou’ a saudade do Sumaré.

E quem foi ao estádio garante que gostou do que viu: “Não conquistamos essa vitória, mas ver esse estádio novamente lotado e poder assistir o Estrela em casa é uma grande alegria para todos nós”, disse um torcedor.

Com o empate, o Estrela do Norte soma agora quatro pontos ganhos no Campeonato Capixaba e assume primeira colocação do Capixaba. E a liderança deixou a torcida ainda mais satisfeita com o time e já com expectativa de vitória para o próximo jogo.

Na próxima rodada, o Estrela do Norte vai até Venda Nova do Imigrante para defender a liderança. O confronto entre as duas equipes será no estádio Olímpio Perim, no domingo (13), às 16h.

