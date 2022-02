Terça-feira (22) começa com céu aberto mas pode chover durante a tarde

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 21

De acordo com o Incaper, a terça-feira (22) será de tempo instável no Espírito Santo, por conta da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros. Tem previsão de chuva rápida entre a madrugada e manhã na Grande Vitória e o litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários.

Nas cidades afastadas do litoral Sul, na região Serrana e nas regiões Norte e Noroeste, o tempo fica abafado pela manhã e tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Não chove nas demais áreas e os ventos sopram com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Região Sul, o tempo fica abafado até o final da manhã. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuvas com trovoadas apenas nas cidades afastadas do litoral. Já na Grande Vitória, o dia será de chuva rápida na madrugada e manhã e tempo aberto nos demais horários.

