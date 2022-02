Temporada de Areia de Cachoeiro terá presença de campeões mundiais

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

A Temporada de Areia – série de torneios de esportes de verão realizada pela Prefeitura de Cachoeiro – contará, em sua primeira semana, com a participação de atletas profissionais reconhecidos internacionalmente.

Continua depois da publicidade

Nesta terça-feira (8), a partir das 17h30, a esportista capixaba Rayana Servare, eleita a melhor jogadora de futevôlei do mundo em 2021, estará presente na quadra de areia do BNH de Cima, para falar sobre sua carreira e, também, para ensinar os princípios básicos da modalidade ao público presente. Rayana já esteve em Cachoeiro em 2018, marcando presença no torneio de futevôlei realizado pela Semesp.

“Para quem quiser conhecer mais sobre o futevôlei, vou falar um pouco sobre o esporte e dar dicas para os iniciantes. Conto com a presença de todos para abrilhantar esse evento”, afirmou a atleta, que em 2017 foi campeã mundial na modalidade.

Já no início das disputas do beach soccer, que acontecerá na quinta-feira (10), o jogador profissional Bruno Xavier participará de uma partida amistosa com ex-atletas do clube cachoeirense Estrela do Norte, também na Quadra de Areia BNH de Cima. A partida está marcada para às 19h.

Continua depois da publicidade

Bruno, que já conquistou o mundial de beach soccer com a seleção brasileira em 2017, coleciona, também, diversas premiações individuais, sendo eleito, por duas vezes, o melhor jogador do mundo na modalidade. “Foi um convite muito especial da Prefeitura de Cachoeiro para a participação deste jogo-exibição. Aguardo todos vocês na Temporada de Areia”, comentou o jogador.

“Será uma ótima oportunidade para os competidores e, também, para o público, de ter contato com atletas tão importantes do nosso país, que são inspiração tanto para atletas amadores, quanto para nossos futuros talentos”, comenta a secretária municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, Lilian Siqueira.

A Temporada de Areia, que começa nesta terça-feira (8), terá disputas em quatro esportes diferentes: beach soccer, beach tênis, futevôlei e vôlei de praia. Abertos ao público, os jogos serão realizados nas quadras dos Centros de Treinamento de Esportes de Areia dos bairros BNH de Cima (Praça Adrião Coelho) e Amarelo (rua Francisco Martins) – confira o cronograma abaixo. Protocolos anticovid serão adotados durante as atividades.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Vacinação contra Covid-19 durante o evento

Durante os dias de competições, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará presente nos locais dos jogos, das 17h30 às 20h, com um ponto de vacinação contra a Covid-19 para atendimento ao público a partir dos 12 anos.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.

Confira o cronograma dos jogos:

Futevôlei masculino

8 de fevereiro – 17h30 – 1ª Etapa – Quadra de Areia do BNH de Cima

10 de fevereiro – 17h30 – 2ª Etapa – Quadra de Areia do Amarelo

16 de fevereiro – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH de Cima

Voleibol de areia masculino

9 de fevereiro – 17h30 – 1ª Etapa – Quadra de Areia do BNH de Cima

15 de fevereiro – 17h30 – 2ª Etapa – Quadra de Areia do Amarelo

16 de fevereiro – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH de Cima

Voleibol de areia feminino

8 de março – 17h30 – 1ª Etapa – Quadra de Areia do Amarelo

10 de março – 17h30 – 2ª Etapa – Quadra de Areia do BNH

15 de março – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH

Beach soccer masculino

10 de fevereiro – 17h30 – Fase de Grupos – Quadra de Areia BNH de Cima

17 de fevereiro – 17h30 – Fase de Grupos – Quadra de Areia BNH de Cima.

9 de março– 17h30 – Fase de Grupos – Quadra de Areia BNH de Cima

17 de março– 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia BNH de Cima

Beach tennis masculino

10 de fevereiro – 17h30 – Fase Classificatória – Quadra de Areia do Amarelo

15 de fevereiro – 17h30 – Fase Classificatória – Quadra de Areia do Amarelo

17 de fevereiro – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do Amarelo

Beach tennis feminino

8 de março– 17h30 – Fase Classificatória – Quadra de Areia do Amarelo

10 de março– 17h30 – Fase Classificatória – Quadra de Areia do Amarelo

16 de março – 17h30 – Partidas finais – Quadra de Areia do BNH de Cima

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].