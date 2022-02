Suspeito de furtar cofre em Alegre é preso com mais de R$ 35 mil em Guarapari

Por Redação - Redação 128

Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Civil de Alegre deflagrou a operação “Cofre”, para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão do segundo suspeito de um furto, ocorrido no município no dia 30 de janeiro deste ano. Outro suspeito já tinha sido preso no último dia 9.

A ação, coordenada pelo delegado chefe da 6ª Delegacia Regional de Alegre, Ricarte Texeira, e pelo delegado Marcos Nery, contou com 15 policiais civis das Delegacias de Alegre, Guaçuí e Dores do Rio Preto, com apoio de policiais militares da P2 do 10° Batalhão da PM, em Guarapari.

De acordo com informações da Polícia Civil, durante o furto em Alegre foram levados um cofre com dinheiro e joias, duas armas registradas e um notebook. Durante a investigação, a PC identificou a participação de pessoas do município envolvidas no crime e de um suspeito de Guarapari.

O primeiro suspeito, preso no último dia 9 em Alegre, indicou aos policiais o local – uma área de restinga em Setiba, no município de Guarapari – onde o abriram o cofre e dividiram os objetos furtados. Com ele, a polícia recuperou diversos objetos, incluindo barras de ouro e documentos da vítima.

Suspeito apontou esconderijo

Com base nas investigações e identificação dos suspeitos, a Polícia Civil solicitou a Justiça os mandados de busca e apreensão dos envolvidos, que foram cumpridos, simultaneamente, em Alegre e Guarapari.

Durante a ação, foi detido um homem de 39 anos, que possui duas condenações por furto na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Ele residia há 3 anos no bairro Santa Mônica, em Guarapari, e vivia com os furtos cometidos.

Sobre o furto em Alegre, o homem confessou a autoria e contou que foi o primeiro furto que cometeu na cidade. Ele indicou o local onde tinha guardado o dinheiro. Os policiais conseguiram recuperar R$ 36.220,00, uma pistola 765, joias, notebook e vários objetos adquiridos com valores subtraído em furtos.

Entre os bens, os policiais encontraram um automóvel Renault Sandero, um moto Falcon, geladeira, fogão, ferramentas e TV. Ainda, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito ostentava uma vida de luxo. Ele confessou que em 20 dias gastou mais de R$ 100 mil com compras de objetos e alimentação em bares e restaurantes.

Todos o material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Regional de Alegre para providências.

