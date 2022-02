Sine de Anchieta abre mais de 200 vagas de emprego para o litoral Sul

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 17

O Sine de Anchieta divulgou 208 vagas de emprego para esta segunda-feira (7), disponibilizadas para os moradores do litoral Sul do Espírito Santo. Para caldeireiro são 20 oportunidades de cadastro reserva. Já para soldador e mecânico são 60 vagas cada, mas é preciso ter experiência e ser morador de Guarapari, Anchieta, Piúma ou Itaipava.

A agência de Anchieta, fica na Casa do Cidadão, na avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no centro da cidade. A agência informa que as vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Qualquer dúvida basta ligar para (28) 3536-3488. O horário de atendimento interno é das 8h às 12h.

Confira as vagas do Sine:

Boas dicas:

Sempre opte por fazer o currículo em PDF

PDF é o formato ideal para enviar o currículo, pois não é possível ser editado, passando mais confiança e profissionalismo do candidato. Esse formato está disponível em todas as ferramentas de criação e edição.

Tenha mais de uma versão do seu currículo

Ao procurar um emprego, é natural se candidatar para mais de uma vaga ao mesmo tempo a fim de aumentar as chances de contratação. Por isso, faz todo o sentido ter mais de uma versão do seu currículo com informações que sejam relevantes para um tipo de vaga específico.

Revise o seu currículo antes de enviar

Um problema grave de muitos currículos é a ocorrência de erros (especialmente gramaticais) ou omissões. Portanto, sempre revise muito bem o documento antes de enviar. Uma dica extra é enviar antes o currículo para outra pessoa avaliar e pontuar o que poderia ser corrigido e melhorado.

