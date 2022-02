Serviços essenciais funcionarão normalmente no Carnaval em Itapemirim

Por Redação - Redação 5

Feriado de carnaval. Não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Itapemirim nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março até as 12h em razão de feriado nacional e decretação de ponto facultativo. Mas os serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, limpeza pública, segurança e defesa social serão mantidos normalmente em esquema de plantão.

Serviços essenciais que serão mantidos:

– Saúde – Hospital Materno Infantil Menino Jesus, em Itaipava, funcionará em regime de 24 horas.

– Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelos telefones (28) 3529- 5556 / 153.

– Guarda Municipal – atuação normal durante o carnaval. A corporação pode ser acionada pelo telefone 153.

– As equipes das secretarias municipais de Serviços Públicos e de Administração Regional Itaipava/Itaoca vão manter normal o serviço de coleta de lixo residencial e na Orla.

– Testagens para detecção da Covid-19 e atendimento em caso de sindrome gripal serão feitos no Hospital Materno Infantil Menino Jesus, em Itaipava, 24 horas por dia, ou na Unidade Sentinela, que funciona no Centro Municipal de Especialidades (CEM), em Itaipava, no horário de 7h as 19h.

