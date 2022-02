Serra abre 100 vagas para diversos cursos gratuitos em Jardim Carapina

Por Redação - Redação 13

Moradores e moradoras da Serra têm a oportunidade de se qualificar profissionalmente e quem sabe aprender uma nova profissão com os cursos do Programa Qualificar, parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal da Serra, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedir). Todas as atividades serão realizadas no CRAS/CAI, na rua Salvador, em Jardim Carapina, de manhã, à tarde ou à noite, dependendo do curso.

As oportunidades são para os cursos de balconista de farmácia, cuidador infantil, agente comunitário de saúde e preparação de massas. Tem também a opção do curso de doces para festas, mas este caso é exclusivo para mulheres, dentro do programa “Agenda Mulher”.

Cada um dos cursos oferece 20 vagas e são destinadas a pessoas com mais de 16 anos de idade. As exceções são os cursos de balconista de farmácia, cuidador infantil e agente comunitário de saúde, que exigem idade mínima de 18 anos.

As inscrições começam na próxima quinta-feira (10), terminam no dia 24 de fevereiro e devem ser feitas na página www.qualificar.es.gov.br. Para facilitar as inscrições de quem não tem acesso à internet, será realizado um mutirão no CRAS/CAI na sexta-feira (11), das 9 às 17 horas. As pessoas interessadas devem levar documento de identidade e comprovante de residência.

“Esta parceria entre a Prefeitura e o Governo do estado reforça que ambos estão focados no desenvolvimento humano por meio da qualificação. Estamos vivenciando um cenário pandêmico em que o desemprego será o efeito colateral, por isso precisamos buscar meios para o desenvolvimento humano e a geração de renda”, destaca a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota.

O resultado das inscrições está previsto para ser divulgado no dia 10 de março e as atividades têm previsão de começar no dia 15 de março. As datas poderão sofrer alterações de acordo com o Mapa de Risco do Governo do Estado, uma vez que os cursos ofertados são presenciais

Opções de cursos:

Balconista de farmácia (maior de 18 anos): manhã.

Cuidador infantil (maior de 18 anos): tarde.

Agente comunitário de saúde (maior de 18 anos): noite.

Preparação de massas: tarde.

Doces para festas: manhã.

