Sergio Moro é recebido pelo governador Renato Casagrande, durante passagem pelo ES,

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 28

Advertisement

Advertisement

O pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro, esteve no Espírito Santo, neste fim de semana. Ele desembarcou no aeroporto de Vitória na sexta-feira (11), acompanhado do senador capixaba Marcos do Val, para cumprir uma agenda de compromissos. Em sua chegada, Moro foi recebido por diversos apoiadores.

Continua depois da publicidade

Durante sua passagem pelo Estado, o ex-juiz esteve na sede de seu partido político, o Podemos, conversando e discursando com filiados. Na manhã de sábado (12), Moro foi recebido pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), em sua residência oficial, em Vila Velha.

Sergio Moro aproveitou para turistar

Apesar de pouco tempo em solo capixaba, Moro aproveitou também para passear. Em suas redes sociais, postou uma foto em um restaurante, provando a famosa moqueca capixaba.

Continua depois da publicidade

Em outro registro, mostrou a visita que fez ao Convento da Penha, na tarde de ontem. O político foi recebido pelo Frei Djalmo Fuck, Guardião e Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, que o acompanhou em um breve passeio pelo local.

Frei Djalmo aproveitou para contar sobre a história do Convento e sobre a 452ª da Festa da Penha – a maior e mais importante festa religiosa do Espírito Santo e uma das mais antigas do Brasil. A visita durou cerca de 40 minutos e, logo em seguida, o ex-juiz conversou com populares e fiéis.

A passagem do pré-candidato à Presidência, pelo ES, terminou ainda no sábado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].