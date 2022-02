Segurança é reforçada durante os dias de Carnaval nos balneários de Anchieta

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

A segurança é reforçada em Anchieta durante o período de Carnaval. A Prefeitura de Anchieta se reuniu com órgãos de segurança para definir as ações que serão realizadas durante a Operação Carnaval 2022.

Continua depois da publicidade

Um planejamento foi elaborado em conjunto com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Polícias Civil e Militar e Guarda Civil Municipal.

Dentro das decisões tomadas ficou decidido pelo fechamento parcial da avenida Dom Helvécio, em Iriri. No balneário também haverá bloqueios nas ruas e apenas um ponto de entrada para veículos, onde deverão passar por uma minuciosa revista da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal.

O objetivo é repassar orientações aos visitantes sobre as regras de som e de enfrentamento à Covid-19, além da busca por armas e drogas. Nos demais balneários e regiões da sede e do interior irão ocorrer blitz.

Continua depois da publicidade

Conforme o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Tássio Brunoro, será disponibilizado um efetivo em média de 55 agentes por dia para atender os balneários, os demais pontos turísticos da sede e interior, as ocorrências solicitadas e garantir a preservação da ordem em todo município.

“Além dos bloqueios com revista em Iriri, iremos também promover ações em outras praias e em diversos pontos da cidade e interior”, adiantou.

A Prefeitura de Anchieta publicou desde janeiro o decreto nº 6.220/2022, estabelecendo regras durante o período de carnaval, como medida para conter o avanço da Covid-19. Conforme o novo documento fica proibida a concentração de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado, assim como a realização de shows artísticos, incluindo as marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, dentre outros.

Advertisement

Praias com segurança e sem caixas de som

Continua depois da publicidade

A Lei nº 1.525/2022 proíbe a permanência de caixas de som nas praias, avenidas e outros locais públicos de Anchieta. A medida objetiva atender um apelo dos moradores e turistas e ordenar o uso das praias. Também é proibido som automotivo, conforme Lei nº 852/2013.

Com isso, a equipe da Fiscalização Ambiental, juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Fiscalização de Obras e Posturas terão respaldo para atuar, podendo multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo sonoro aos moradores e turistas nas praias do município.

Conforme o gerente da Guarda, caso seja constatado desrespeito à legislação, o infrator poderá ter o seu equipamento ou veículo apreendido e ainda pagar uma multa de R$ 1.950,00.

Já a equipe de Fiscalização de Posturas do município irá manter os agentes fiscais nos balneários para garantir a utilização adequada do espaço público e o credenciamento dos ambulantes com o alvará de funcionamento em dia.

A partir desta quinta-feira (24), a Secretaria de Infraestrutura irá iniciar o bloqueio das vias do balneário de Iriri com colocação de manilhas. Guarda-vidas irão atuar nas praias com apoio de reforço do Corpo de Bombeiros.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].