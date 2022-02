Segundo sorteio do Nota Premiada Capixaba é nesta quinta (24)

Por Redação - Redação 11

Já está tudo pronto para o segundo sorteio do programa Nota Premiada Capixaba, que será realizado nesta quinta-feira (24). Todos os participantes poderão acompanhar, ao vivo, o sorteio e saber quem são os contemplados, já que haverá transmissão no Jornal do meio dia na TVE e também nas redes sociais.

Ao todo, serão 12 prêmios distribuídos, sendo quatro para cada região delimitada: Metropolitana, norte e sul. Dos quatro prêmios por região, um será no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2.500,00.

Participam deste sorteio as notas emitidas entre os dias 1º e 31 de janeiro. Os contemplados receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias após o sorteio.

A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site (www.notapremiadacapixaba.es.gov.br), além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

As entidades sociais que participam do programa vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada tiver indicado a instituição e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado e que a tiver indicado.

Nota Premiada Capixaba

O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais. Ao todo, quase 44 mil consumidores já aderiram ao Nota Premiada Capixaba, de dezembro até meados de fevereiro. Além disso, 127 entidades sociais foram cadastradas, mais de 665 mil notas fiscais foram processadas e 13,8 mil estabelecimentos estão gerando documento fiscal.

Para participar do programa, os consumidores capixabas devem se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos que também vai receber os prêmios. Feito o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não será necessário cadastrar as notas no site, cujo cadastro é automático a partir de 48 horas após a compra.

A cada R$ 1,00 em compras os consumidores vão ganhar 1 ponto. Dessa forma, a cada 50 pontos os clientes terão 1 bilhete, que irá eletronicamente para o sistema e cada consumidor poderá concorrer com até 50 bilhetes a cada sorteio mensal e por região. Já no sorteio especial, o limite é de 600 bilhetes.

