Secretaria de Educação de Cachoeiro prorroga inscrições para processo seletivo

A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro prorrogou até as 8h de segunda-feira (7) as inscrições para o seu processo seletivo simplificado. Elas se encerrariam às 8h desta sexta-feira (4).

A seleção é realizada para contratação temporária de profissionais de diversas áreas e níveis de escolaridade.

As vagas são para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.

As inscrições são feitas pelo site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br). O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no portal – com acesso pelo banner na página principal.

