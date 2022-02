São José do Calçado chove por mais de quatro horas e deixa 500 famílias desalojadas

Por Redação - Redação 131

A Prefeitura de São José do Calçado, informou que na noite de ontem, uma enorme quantidade de chuva caiu sobre os distritos de Alto Calçado (São Benedito) e Airituba (Palmital). De acordo com informações da Defesa Civil, foram mais de quatro horas de chuva. Toda a de água se escoou para a sede do município, alagando vários pontos e causando prejuízos na zona urbana e rural.

A Secretaria de Assistência Social está nas ruas realizando um levantamento das famílias atingidas pela inundação. Até o momento, cerca de 500 famílias estão desalojadas. A secretaria está oferecendo todo o amparo por meio de visitas, socorros emergenciais e distribuição de alimentos, destinados ao atendimento para as pessoas que tiveram danos em suas residências.

Já a Secretaria de Saúde informou que está com toda a equipe de plantão neste domingo (20), e que todos os Postos de Sáude estarão funcionando durante todo o período de crise.

Com as chuvas, houve muito deslizamento de lama nas estradas vicinais. A prefeitura está dando prioridade para atender às situações mais críticas. Na tarde de ontem (19), o governador Casagrande enviou, mais duas máquinas e dois caminhões para ajudar na remoção das barreiras.

O secretário de agricultura Abner Castelão informou que a equipe da Secretaria e a Defesa Civil estão desde as primeiras horas da manhã trabalhando para remover barreiras e restituir o acesso às estradas vicinais. “Temos uma equipe com motosserras e caminhões retirando as árvores que estão obstruindo as estradas. Como a chuva foi intensa, pedimos paciência à população porque ainda temos muito trabalho pela frente. O estrago foi grande”, informou o secretário.

Alguns pontos do centro da cidade, como no entorno da rodoviária, continuam alagados. De acordo com Wanderson Marques, coordenador municipal da Defesa Civil, o risco não acabou. “A previsão é de que chova entre 30 e 50 mm até o final do dia, ou seja, teremos mais chuvas intensas nas próximas horas. Quero deixar um alerta à população das áreas de risco que fiquem atentas. Ao primeiro sinal de perigo, deixem suas casas e busquem abrigo”, informou o coordenador.

O Prefeito Cuíca disse que apesar dos enormes prejuízos, a prefeitura está trabalhando para que tudo volte à normalidade o mais breve possível.

