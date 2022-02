Rua no bairro São Geraldo em Cachoeiro receberá obra para evitar alagamentos

Por Redação - Redação 24

A rua João Sasso, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim receberá obras para melhoria do sistema de drenagem. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) iniciará as intervenções nesta quinta-feira (3) e elas devem durar cerca de 30 dias.

Os serviços serão feitos no trecho entre os números 119 e 241 (próximo à entrada da rua Amélia Molinaroli), abrangendo apenas a área de acostamento. Ainda assim, a Semmat recomenda atenção redobrada aos condutores que passarem pelo local.

Serão realizadas a desobstrução da rede de drenagem, substituição das manilhas danificadas e limpeza das caixas de captação de água das chuvas.

“São intervenções necessárias para melhorar o escoamento da água nesse trecho, onde há ocorrência de alagamento quando chove mais forte. Fizemos uma avaliação técnica da área, que apontou que esses serviços serão suficientes para solucionar esse problema”, explicou o secretário de Manutenção e Serviços, Vander Maciel.

A Semmat também está intensificando a limpeza e desobstrução de bueiros em locais onde foram registrados pontos de alagamento, ocasionados pela chuva dos últimos dias. A praça Benjamim Silva, no bairro Independência, e a rua Amilcar Figliuzzi, no Coronel Borges, estão entre as áreas que já receberam o serviço.

