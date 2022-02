Rua com lama é alvo de reclamação dos moradores do São Geraldo em Cachoeiro

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 27

Advertisement

Advertisement

Os moradores do bairro São Geraldo, principalmente os que precisam passar todos os dias pela rua João Sasso, estão insatisfeitos com alguns problemas que o local vem apresentando. São muitas as reclamações sobre a atual situação enfrentada por quem precisa andar pelo local.

Continua depois da publicidade

Uma das reivindicações é da moradora Gabriela Ricas, que convive diariamente com a situação, principalmente, quando precisa levar sua filha para a escola.

“Desde o início do ano passado sofremos com uma água que fica que fica minando e toma conta da rua. Para passar pelo local a pé é horrível, suja o sapato, o pé. Além disso, quando se mistura com terra, vira um monte de lama e a rua fica ainda pior para andar”, disse.

Além disso, Gabriela ainda comentou sobre a obra de um novo residencial que está sendo feito no local, gerando muita lama e barro, obstruindo a calçada, fazendo com que as pessoas tenham que andar pela rua. Inclusive, uma moradora insatisfeita colocou paletes de madeira na rua para que crianças e pais que precisam passar pelo local, não molhe os pés.

Continua depois da publicidade

Todos esses problema fazem com que os pedestres passem pelo outro lado da via, entretanto, não há calçada para eles.

Por meio de nota, a empresa responsável pelo residencial Villa da Mata, disse estar ciente dos transtornos causados pela obra, mas que são passageiros, tanto que já estão sendo feitas obras de infraestrutura, para que o local fique ainda melhor para os moradores. Já está sendo feito um serviço de concretagem e calçamento na região e, em breve, o problema será solucionado. Inclusive, já foi realizado um trabalho de limpeza no local.

Já sobre a situação da água, a Secretaria Municipal de Mobilidade, Urbanismo e Cidade Inteligente de Cachoeiro de Itapemirim informou que está analisando as possíveis causas do assoreamento do córrego que passa próximo ao local para que, posteriormente, sejam executadas as ações para solucionarem o problema.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].